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El comisario general del CICPC, Douglas Rico informó que fue incautado un arsenal de armas en Aragua. Durante la reciente emisión del programa Cicpc al Día, conducido por el Douglas Rico, informó que esta una operación de alta envergadura.

Comentó que la misma fue una operación conjunta entre la Unidad de Apoyo a la Investigación (BAE), Unidad de Investigación Penal, División Contra Extorsión y Delegación Estadal Aragua; se logró la incautación de dicho material.

Incautan arsenal de armas en Aragua

Las armas estaban destinadas a grupos delictivos, para imponer la zozobra en los productores agrícolas y agropecuarios que hacen vida en la entidad aragüeña. Las mismas serán analizadas por las autoridades.

Rico en su intervención, informó que se continuarán las investigaciones para la identificación plena de estos criminales y así continuar atacando a estas organizaciones hamponiles. Que perjudican al sector humilde y trabajador de nuestro país.

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