Compartir

Las recargas telefónicas desde los portales bancarios en junio se mantienen, siendo esta una opción para tener saldo mensualmente. Las empresas de telecomunicaciones en el país, como Digitel y Movistar mantienen dicha opción también en sus aplicaciones.

En Digitel, operadora de los números 0412 como 0422 mantiene la recarga mínima en un costo que va desde los 330 y 600 bolívares en adelante. Desde varios portales bancarios puedes ejecutar la misma.

Recargas telefónicas desde portales bancarios en junio

Mientras que Movistar, empresa de los números 0414 y 0424 mantiene la recarga mínima desde 250 bolívares en adelante desde los bancos. Esta empresa sigue liderando la cartera de clientes de telefonía y datos en el país.

Movilnet también puede recargarlo desde los portales de los bancos. Esta mantiene varias promociones con el fin de poder captar clientes en el país.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas