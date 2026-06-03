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El precio del dólar BCV hoy 3 de junio de 2026 nos indica que el dólar se mantiene en la banda de los 550 bolívares. Hoy la tasa según el Banco Central de Venezuela será de 558,64 bolívares y el euro en 650,55 bolívares.

Para este jueves, el dólar tendrá un valor de 560,37 bolívares y el euro en 650,50 bolívares.

En cuanto al precio de la onza de oro se mantiene en 4.452,19 dólares para hoy. Este indicador se encuentra cercano de los cinco mil dólares. Sigue afectado por el conflicto que hay en el Medio Oriente de las últimas semanas.

También ha estado en alza el precio del petróleo el cual se encuentra hoy en 96,27 dólares. El crudo se mantiene estabilizado aunque con fluctuaciones que lo llevan a estar cerca de los 98 dólares. Esto debido al conflicto en el Medio Oriente.

Se mantiene en baja el precio del bitcoin, el cual tiene un precio hoy de 66.855,19 dólares. Este bajó ayer notablemente y pudiera seguir cayendo en su valor.

Dólar BCV hoy 3 de junio de 2026, ¿cuánto cuesta producir un kilo de cacao?

El director de la Asociación Nacional de Productores de Cacao de Venezuela (Asoprocave), Vicente Petit, señaló que las leyes del cacao y del café «tienen años introducidas en la Asamblea Nacional (AN)».

En ese sentido, comentó que como productores, se han visto excluidos en torno a las decisiones que se puedan tomar sobre esas normativas y sumó que están buscando leyes que protejan al productor, dado que producir un kilo de cacao en este momento está en alrededor de US$ 5.

Manifestó que el precio que se está obteniendo por el rubro se ubica entre los US$ 3 y US$ 4, «cosa que no pasó el año pasado» y agregó que muchos productores aprovecharon los recursos que obtuvieron en ese momento para mejorar sus fincas.

En el caso del café, Vicente Petit sostuvo que este rubro es una agricultura familiar, que se mueve con el ahorro de los propios agricultores y «los cafetaleros están haciendo un inmenso trabajo por aplicar la agricultura generativa».

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