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El equipo de operaciones de Invialca terminó las labores de limpieza y quedó despejada la Autopista Valencia Puerto Cabello. Dicho equipo atendió de forma inmediata la caída de un árbol en el kilómetro 179 de la autopista Valencia – Puerto Cabello.

Ocurrido durante la mañana de este miércoles 3 de junio de 2026. Mediante la unidad Multipropósito, el personal técnico ejecutó labores de despeje y limpieza en tiempo récord, mitigando el riesgo y garantizando la fluidez vehicular.

Despejada la Autopista Valencia Puerto Cabello

De igual modo, Invialca y su personal se encuentran listos ante cualquier eventualidad que pueda ocurrir debido a las lluvias ocasionales. Indicaron que la importante arteria vial se encuentra completamente operativa para el libre tránsito de todos los usuarios.

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