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Salió de la nada en China, y un fotógrafo aficionado estaba buscando uno como él, gracioso, bonito y que sirviera para las fotos. Un gato callejero se roba aplausos en la red, luego de ser el modelo ante la cámara.

Por supuesto, el profesional de la cámara supo captar las imágenes mientras jugaba con el felino. El gato cuando está pequeño es gracioso, juguetón y es como si supiera que le están tomando fotos con la cámara.

El fotógrafo supo armar imágenes, que le sirvieron para una sesión de fotos. Este jugaba, estaba prácticamente feliz. El gato con su pelaje blanco y negro se volvió viral en las redes sociales.

Como todos sabemos, este felino es el rey de las redes en el mundo, son fotografiados, como siempre son virales a través de los videos. Sin duda una sesión tierna para un gatito callejero en China.

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Gato callejero se roba aplausos y lo mejor de la sesión

Lo mejor de esa sesión fue el final, donde el gato se vio aun más feliz, el fotógrafo tenía listo un poco de alimento para que lo disfrutara. Así fue como el felino le dio la vuelta al mundo gracias a la cámara.

Desde #N24Carabobo invitamos siempre a ser buenas personas con los animales que no tienen un dueño. Un poco de alimento y hasta jugar con ellos es parte de una buena acción, la cual siempre aplaudimos.

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