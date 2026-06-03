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Con total éxito culminó el Seminario internacional de alta formación denominado “Gestión turística para Venezuela” desarrollado en la República Popular de China. El mismo contó con la articulación del Ministerio de Turismo de Venezuela y la Gobernación de Carabobo.

Esto permitió la participación de la autoridad única de turismo de la región, Alba Adrianza. Adrianza explicó que la actividad transcurrió en la Provincia de Hainan, de la nación asiática y estuvo orientada a fortalecer las capacidades técnicas.

Como operativas y de planificación del cuerpo de funcionarios gubernamentales, expertos del ámbito académico y directivos de empresas públicas. Directamente vinculados con el motor turístico de Venezuela.

Seminario de Gestión Turística en China

“Fueron dos semanas de intenso aprendizaje, de intercambio de culturas, de adquisición de herramientas claves y nos regresamos a nuestro país con la firme convicción de aplicar todo este conocimiento para impulsar, para innovar y para fortalecer el desarrollo turístico venezolano», recalcó.

Asimismo, enfatizó que estos saberes dinamizarán de manera directa la proyección de las potencialidades multidestino del país. Gracias al esfuerzo del Gobierno Nacional, la ministra de turismo Daniella Cabello y el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava

La agenda formativa contempló una exhaustiva transferencia de conocimientos orientados a la innovación tecnológica, la observación de industrias competitivas locales, la conservación patrimonial, así como el diseño e implementación de estrategias que promueven el desarrollo económico, la cooperación comercial, gestión ambiental y el abordaje de asuntos sociales.

Modelo de Asia

Narró que las sesiones de aula y los paneles de discusión institucional de la delegación venezolana se complementó con una rigurosa agenda de visitas diseñadas; para conocer más sobre el modelo asiático.

Por lo que incluyó visitas a lugares como: la sede permanente del Foro de Boao para Asia en Qionghai, así como recorridos urbanos y de planificación lugares como el Río Haihe en Tianjin. Además se trasladaron a Sanya donde descubrieron destinos como: el Buró de Turismo.

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