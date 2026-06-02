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Con el propósito de fortalecer la cultura y el arte en la región, la Banda Show Drácula celebró su séptimo aniversario. Con una jornada cultural y un acto de ascensos a sus integrantes, en una actividad organizada por la Gobernación del estado Carabobo, a través de la Fundación Festivales de Carabobo.

Germán Otero, Presidente de la Fundación Festivales de Carabobo, señaló que durante esta actividad rinde homenaje al esfuerzo realizado por cada miembro de la institución. Esto por dejar el alma en cada presentación.

Banda Show Drácula celebró séptimo aniversario

“Siete años se dicen fácil, pero se traducen en miles de horas de ensayo, pasión, música y un orgullo inmenso por nuestra tierra. Es por eso que reconocemos el valor de la lealtad, la constancia y el compromiso de cada uno de los integrantes que hacen latir el corazón de esta gran familia”, expresó.

Asimismo, destacó el rol protagónico de esta organización para generar un espacio destinado al desarrollo cultural de la población. Por directrices del Gobierno Nacional, como por el Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava.

Este evento contó con la presencia de diversas autoridades nacionales y regionales, como el Viceministro de la Juventud, Darío Vivas. La secretaria de Atención y Protección a la Mujer, Igualdad y Equidad de Género, Karelia Villegas.

La Directora Ejecutiva de Fundaniño, Morella Saavedra, la Presidenta del CAI Carabobo, Victoria Castañeda, el Legislador del Consejo Legislativo del estado Carabobo (CLEC), Andy Zambrano, el Mayor José Zambrano de la Guardia del Pueblo, entre otros.

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