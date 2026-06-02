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Los jóvenes de la Asociación Civil Escuela de Fútbol de la Universidad de Carabobo no muestran señales de pausa en su paso vencedor. Acefuc sigue con ritmo arrollador en la Copa Apertura 2026.

Con seis jornadas disputadas en la Copa Apertura Dúo 2026, Evento organizado por la Asociación de Fútbol de Carabobo AFC. En su reciente visita el feudo de sus homólogos de Guaraní, el equipo Sub-11 respondió con lo mejor de su arsenal.

Un hat trick de Greider Valera, acompañado de anotaciones de Diego Brito, Thiago Aquino y Mathias Arteaga; permitió a los universitarios neutralizar por completo a sus rivales con imponente marcador 6-0.

Por su parte, la categoría Sub-17 recibió en el Complejo Futbolístico Acefuc del Campus Bárbula a sus similares de Solo Futbol; con quienes acordaron un cero por bando en el cierre de las acciones.

Acefuc sigue con ritmo arrollador en la Copa Apertura 2026

Los combinados de la Sub-13 y Sub-15 descansaron este fin de semana. Cabe resaltar que Greider Valera se distingue como el mejor goleador de AcefUC Sub-11, con un notable desempeño de ocho quema redes en lo que va de la competencia, seguido por Diego Brito con 6.

La categoría Sub-13 es liderada por Kevin Pinto con 3 anotaciones, mientras que Dilan Pimentel, Daniel Moreno y Diego Barreto cuentan con dos cada uno. Por la Sub-15, Jackson Villalobos tiene 3 y Hilderson Gil con 2.

En la división Sub-17, Yosneiber Meléndez se destaca con 6 goles, apoyado por Jhonkeiber Sumoza con 5 y Beiker Rivero con 3.

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