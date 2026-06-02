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El comisario general del CICPC, Douglas Rico informó sobre un procedimiento realizado en la ciudad de Caracas. Un sujeto quedó detenido presuntamente por golpear a su madre y a su abuela en Caracas, en la urbanización Caricuao.

Funcionarios de la Delegación Municipal Caricuao, realizaron la detención de Andrés Alberto Pedroza Espinoza (29), en UD-7 de Caricuao; parroquia Caricuao, municipio Libertador, Caracas, por agredir a su madre y a su abuela.

Tras la denuncia de las víctimas y las pesquisas realizadas, se pudo conocer que, Andrés, se encontraba presuntamente en alto estado etílico y efectos psicotrópicos. Sometiendo de esta manera a las víctimas de 56 y 78 años.

Detenido un hombre por golpear a su madre y a su abuela en Caracas

A quienes les propinó múltiples golpes, requiriendo que fuesen llevadas al Centro de Diagnostico Integral Pedro Ortega Díaz, ubicado en Mamera, a fin de atender las lesiones. Pedroza quedó a la orden del Ministerio Público.

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