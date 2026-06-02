PortadaSucesos

Detenido por presuntamente golpear a su madre y a su abuela en Caracas

By Redacción Carabobo
0
79
Noticias24Carabobo, Noticias de Carabobo, Noticias 24, Noticias Hoy, Noticias 24 Horas Carabobo, Noticias de Valencia, Información de Carabobo, Noticias de Hoy Valencia, Noticias de Venezuela, Noticias de Sucesos, Noticias24Carabobo en Google News, Newsarticle, AAA, Detenido por agresión en Caracas

Más del Autor

Redacción Carabobo
Redacción Carabobo
IOTA Latino
Compartir

El comisario general del CICPC, Douglas Rico informó sobre un procedimiento realizado en la ciudad de Caracas. Un sujeto quedó detenido presuntamente por golpear a su madre y a su abuela en Caracas, en la urbanización Caricuao.

Funcionarios de la Delegación Municipal Caricuao, realizaron la detención de Andrés Alberto Pedroza Espinoza (29), en UD-7 de Caricuao; parroquia Caricuao, municipio Libertador, Caracas, por agredir a su madre y a su abuela.

Tras la denuncia de las víctimas y las pesquisas realizadas, se pudo conocer que, Andrés, se encontraba presuntamente en alto estado etílico y efectos psicotrópicos. Sometiendo de esta manera a las víctimas de 56 y 78 años.

Detenido un hombre por golpear a su madre y a su abuela en Caracas

A quienes les propinó múltiples golpes, requiriendo que fuesen llevadas al Centro de Diagnostico Integral Pedro Ortega Díaz, ubicado en Mamera, a fin de atender las lesiones. Pedroza quedó a la orden del Ministerio Público.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Murió tras chocar contra un poste en Los Guayos

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceDouglas Rico/CICPC
Artículo anterior
Tarek William Saab coordina agenda formativa de la Gran Misión en escuelas técnicas
Artículo siguiente
Acefuc sigue con ritmo arrollador en la Copa Apertura 2026
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes