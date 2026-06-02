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El fortalecimiento de la educación pública y la preservación de los valores históricos de la nación avanzan hacia una nueva etapa de masificación e inclusión comunitaria. En este esfuerzo articulado por transformar los espacios educativos en centros de resistencia intelectual, Tarek William Saab jefe de la Gran Misión Viva Venezuela encabeza el diseño y la ejecución de un cronograma pedagógico especial dirigido a las escuelas técnicas del territorio nacional.

Por su parte, esta iniciativa tiene como propósito fundamental sembrar en los jóvenes estudiantes las herramientas metodológicas y axiológicas necesarias para la salvaguarda del gentilicio popular frente a las corrientes globalizadas de alienación cultural que imperan en los entornos digitales contemporáneos.

Tarek William Saab Gran Misión en escuelas técnicas

A través de un despliegue operativo que vincula directamente a los ministerios del Poder Popular para la Educación y para la Cultura, la jefatura del programa social ha trazado líneas estratégicas que priorizan la formación técnica con pertinencia sociocultural.

Así también, al dotar a las nuevas generaciones de conocimientos prácticos sobre la riqueza inmaterial de sus localidades, se establece un puente institucional indispensable para que la memoria histórica sea estudiada y defendida desde las aulas; el cual garantiza la continuidad de las manifestaciones más auténticas del país.

Potenciando las raíces tradicionales en el sistema técnico escolar

El lanzamiento formal de esta agenda formativa especial contempla la habilitación de cátedras libres, talleres de lectoescritura y módulos de formación artística especializada dentro de los talleres y laboratorios de las escuelas técnicas.

Cabe destacar, que el objetivo central de incorporar estas asignaturas al currículo técnico es humanizar los procesos de aprendizaje, permitiendo que los futuros profesionales de las áreas industriales, comerciales y agropecuarias se conviertan también en guardianes activos de nuestras raíces tradicionales.

En tal sentido, este despliegue nacional no solo contempla la formación teórica en las aulas, sino la vinculación práctica de los jóvenes con el entorno de sus circuitos comunales. Las autoridades de la Gran Misión Viva Venezuela han enfatizado que la formación técnica no debe estar divorciada de la sensibilidad social, por lo que el diseño curricular de estos talleres especiales incluye la investigación de campo, la documentación de la memoria oral local y el registro sistemático de los saberes ancestrales de cada región de Venezuela.

El rol protagónico de los saberes populares y la identidad nacional

El núcleo de la propuesta pedagógica que lidera Tarek William Saab como jefe de la Gran Misión Viva Venezuela, radica en derribar los antiguos esquemas que limitaban la cultura a los grandes teatros, trasladando el debate directamente a las aulas de la clase obrera del futuro. El proyecto asigna un papel fundamental a la transmisión de los saberes populares, entendiendo que la soberanía de una nación se fundamenta tanto en su capacidad técnica y productiva como en el orgullo y la solidez de su identidad nacional.

«La técnica sin sensibilidad cultural deshumaniza al trabajador. Al dotar a nuestros estudiantes de escuelas técnicas con las herramientas del arte y la memoria histórica, estamos blindando el futuro productivo y espiritual de la patria», manifestó.

Las escuelas técnicas industriales y agropecuarias servirán como centros de acopio para el registro de tecnologías ancestrales y artesanales, permitiendo que los estudiantes apliquen métodos de ingeniería moderna para optimizar y preservar procesos de producción tradicionales en peligro de extinción. Con esto se busca generar un modelo de desarrollo autosustentable donde la modernidad tecnológica conviva de forma armoniosa con la herencia histórica de la venezolanidad.

Vinculación directa con los cultores en las comunidades

Para garantizar la efectividad y la autenticidad de los módulos formativos, las actividades escolares contarán con la participación directa de reconocidos creadores de trayectoria e investigadores del patrimonio inmaterial. De esta manera, los cultores de cada localidad ingresarán formalmente a las instituciones educativas como maestros de tradición, compartiendo sus destrezas, cantos, técnicas de luthería y danzas tradicionales directamente con la juventud estudiantil.

Esta alianza estratégica busca romper la brecha generacional y asegurar que las manifestaciones artísticas del país se mantengan dinámicas, dinámicas y en constante evolución. El financiamiento y el soporte técnico para estos encuentros comunitarios escolares serán coordinados directamente desde el Despacho de la Presidencia de la República, asegurando que los recursos institucionales lleguen de forma directa e inmediata a cada núcleo educativo habilitado en el país.

Hacia una sólida educación cultural de vanguardia

La meta proyectada para este ciclo de actividades es la conformación de festivales y ferias técnicas culturales donde los estudiantes puedan exhibir tanto sus proyectos de innovación tecnológica como las muestras artísticas desarrolladas en sus respectivas escuelas. La educación cultural se erige así como el verdadero motor de la cohesión social y la descolonización del pensamiento dentro del sistema escolar público venezolano.

A través de la consolidación de este agresivo plan de formación en las escuelas técnicas, la gestión liderada por Tarek William Saab dentro de la Gran Mision Viva Venezuela reafirma su compromiso absoluto con la preservación del alma nacional, demostrando que la palabra, el arte comunal y la formación técnica son las trincheras más sólidas para garantizar la independencia espiritual de las futuras generaciones.

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