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El petróleo comienza a estabilizarse, esto por los factores que son Estados Unidos e Irán. El precio del dólar para hoy martes según el Banco Central de Venezuela será de 557,97 bolívares y el euro en 648,24 bolívares.

Para este miércoles, el dólar tendrá un valor de 558,64 bolívares y el euro en 650,55 bolívares.

En cuanto al precio de la onza de oro se estabiliza y logra recuperar terreno, teniendo hoy un valor de 4.537,88 dólares la onza. Mientras que el gramo se encuentra en un valor de 177,82 dólares en el mundo.

Se estabiliza y comienza a descender el precio del petróleo para hoy, teniendo un precio de 95,31 dólares. El crudo se ha mantenido estable en los últimos días, pero cercano a los 100 dólares, hasta ahora.

También el precio del bitcoin se ha ido a la baja en las últimas semanas, y hoy bajó a los 70 mil dólares. Teniendo un valor de 70.603,51 dólares, este llegó a estar sobre los 83 mil dólares en el mundo en las últimas semanas.

Dólar BCV hoy 2 de junio de 2026, Empresa venezolana desarrolla aditivo que permite ahorrar nafta

El crudo extrapesado de la Faja del Orinoco es tan viscoso que no puede desplazarse fácilmente por las tuberías. Por eso se mezcla con nafta, un diluyente que facilita su bombeo, pero que también reduce la cantidad neta de petróleo transportado.

Ante eso, el grupo empresarial venezolano DALCA ubicado en Valencia, desarrolló un aditivo que lleva por nombre DAL-994 que, al mezclarlo con un 45% menos de nafta, potencia y optimiza su efecto diluyente, lo que permite un incremento inmediato en la producción superior al 20%, sin perforar un pozo adicional, solo por sustitución de nafta.

Este mejorador de flujo cuenta con el respaldo o aval de INTEVEP, y con su uso se consigue una inmediata homogenización de la mezcla crudo-diluente-gas, lo que disminuye las presiones a nivel de los cabezales de pozo, logrando seguidamente un incremento adicional en el flujo de crudo estimado en más de un 10%.

Además, se ha observado que el torque en los motores que mueven las bombas que extraen el crudo disminuye y por consiguiente hay un menor consumo eléctrico en estos equipos.

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