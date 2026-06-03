Compartir

Una emergencia médica ocurrió en el Liceo Francisco de Miranda, ubicado en el sector San Ramón de San Carlos, estado Cojedes, tras registrarse una presunta intoxicación masiva.

Las comisiones de seguridad ejecutaron la evacuación de más de 300 personas y confirmaron el traslado de 25 afectados hacia el principal centro de salud de la entidad.

Intoxicación en Liceo de San Carlos

La situación irregular inició cerca de las 11:00 AM, de este martes 2 de junio momento en que varios estudiantes comenzaron a manifestar síntomas de desmayos y vómitos.

Ante la alerta, se coordinó un desalojo preventivo y seguro que resguardó a un total de 275 alumnos y 45 miembros del personal institucional.

Las autoridades de salud precisaron que las 25 personas trasladadas de emergencia al Hospital General Dr. Egor Nucete de San Carlos corresponden a:

Cinco estudiantes del plantel educativo.

Veinte adultos pertenecientes al personal administrativo y obrero de la institución.

El cuadro clínico general de los pacientes ingresados se caracterizó por registrar dificultad respiratoria, náuseas, vómitos y reacciones alérgicas corporales. Actualmente, el grupo afectado permanece bajo estricta observación médica en el centro hospitalario y recibe el tratamiento correspondiente.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Carabobo participó con éxito en Seminario de Gestión Turística en China