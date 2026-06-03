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El candidato presidencial al Real Madrid, Florentino Pérez, anunció oficialmente la contratación del director técnico portugués José Mourinho, de 63 años. Misma que está condicionada a su reelección en los comicios del próximo domingo.

El anuncio se realizó a través de un video en las redes sociales de su campaña bajo el lema «MOUcha historia por hacer«. Coincidiendo estratégicamente con la presentación televisiva del candidato opositor Enrique Riquelme durante este miércoles 3 de junio.

José Mourinho en el Real Madrid

El acuerdo entre el entrenador y el club español contempla un contrato por dos temporadas. Con la opción de renovar un año adicional de forma automática si consigue el título de LaLiga.

Las negociaciones con el Benfica de Portugal fueron gestionadas por el agente Jorge Mendes, logrando mantener las condiciones de salida por un monto de 7 millones de euros.

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Mourinho, quien dirigió al conjunto madrileño entre 2010 y 2013 logrando tres títulos locales, asumirá como principal objetivo la conquista de la Liga de Campeones de la UEFA.

El plan de estructuración deportiva solicitado por el técnico de cara a la próxima pretemporada contempla la incorporación de un lateral derecho, un lateral izquierdo, dos mediocentros y hasta dos defensores centrales; escribió el diario AS.

Las proyecciones del mercado de fichajes señalan el arribo del defensor francés Ibrahima Konaté en condición de agente libre. Además, se habla de interés por el neerlandés Denzel Dumfries.

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