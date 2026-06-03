DeportesFútbolPortada

Con video Florentino Pérez anuncia el regreso de José Mourinho al Real Madrid

By Lubin Molero
0
55
José Mourinho en el Real Madrid
Foto: Cortesía

Más del Autor

Lubin Molero
Lubin Molero
IOTA Latino
Compartir

El candidato presidencial al Real Madrid, Florentino Pérez, anunció oficialmente la contratación del director técnico portugués José Mourinho, de 63 años. Misma que está condicionada a su reelección en los comicios del próximo domingo.

El anuncio se realizó a través de un video en las redes sociales de su campaña bajo el lema «MOUcha historia por hacer«. Coincidiendo estratégicamente con la presentación televisiva del candidato opositor Enrique Riquelme durante este miércoles 3 de junio.

José Mourinho en el Real Madrid

El acuerdo entre el entrenador y el club español contempla un contrato por dos temporadas. Con la opción de renovar un año adicional de forma automática si consigue el título de LaLiga.

Las negociaciones con el Benfica de Portugal fueron gestionadas por el agente Jorge Mendes, logrando mantener las condiciones de salida por un monto de 7 millones de euros.

Mourinho, quien dirigió al conjunto madrileño entre 2010 y 2013 logrando tres títulos locales, asumirá como principal objetivo la conquista de la Liga de Campeones de la UEFA.

El plan de estructuración deportiva solicitado por el técnico de cara a la próxima pretemporada contempla la incorporación de un lateral derecho, un lateral izquierdo, dos mediocentros y hasta dos defensores centrales; escribió el diario AS.

José Mourinho en el Real Madrid (1)
Foto: José Mourinho (The Special One) 2010

Las proyecciones del mercado de fichajes señalan el arribo del defensor francés Ibrahima Konaté en condición de agente libre. Además, se habla de interés por el neerlandés Denzel Dumfries.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Presunta intoxicación masiva en un liceo genera emergencia en Cojedes

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
ViaFlorentino Perez 2026 IG
Artículo anterior
Presunta intoxicación masiva en un liceo genera emergencia en Cojedes
Artículo siguiente
Bono de 8 mil 250 bolívares comenzó a pagarse en Patria
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes