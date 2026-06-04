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En horas de la tarde de ayer miércoles 3 de junio de 2026 un motorizado fue asesinado en Puerto Cabello, estado Carabobo. Jesús Alberto Quezada Garrido de 47 años iba a bordo de una motocicleta cuando fue interceptado en el sector La Libertad.

Quezada Garrido recibió tres impactos de bala, muriendo de manera inmediata en el sitio, mientras los agresores se dieron a la fuga. Al lugar se presentaron autoridades policiales entre ellas comisiones del CICPC.

Motorizado fue asesinado en Puerto Cabello

Se procedió al levantamiento del cadáver, el cual fue llevado a la sede de medicina forense del Hospital Adolfo Prince Lara de Puerto Cabello. Como se iniciaron las labores de investigación en el lugar donde fue asesinado el sujeto.

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En lugar estuvieron también comisiones de la Policía de Carabobo, como Policía Municipal de Puerto Cabello. Se espera por el resultado de dichas investigaciones de este caso ocurrido en dicho sector porteño.

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