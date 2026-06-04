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Las autoridades informaron que fue abatido Dixon Arena alias «Cara de Niña», tras enfrentamiento policial en el estado Mérida. Luego de que comisiones de la Delegación Municipal Valencia lo ubicaran en el sector Gavilanes de la parroquia Santa Elena de Arenales.

El sujeto de 31 años de edad, se encontraba solicitado en el estado Carabobo por múltiples delitos graves antes de reportarse su deceso este miércoles 3 de junio.

Abatido «Cara de Niña» en Mérida

Dixon Manuel Arena Ochoa figuraba como presunto líder de la banda delictiva «Los Jardineros» y estaba incluido en la lista de los diez ciudadanos más buscados por las dependencias policiales de Mariara y la Coordinación de Secuestros de Carabobo.

El individuo presentaba solicitudes judiciales activas por homicidio calificado, robo agravado frustrado, agavillamiento y lesiones personales. Además era investigado en al menos diez expedientes relacionados con extorsión, secuestro y terrorismo.

Traslado a los Andes

Las pesquisas determinaron que Arena Ochoa se había trasladado al municipio Obispo Ramos de Lora del estado Mérida. Lugar donde presuntamente utilizaba una identidad falsa para evadir los requerimientos de la justicia.

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Cuando la comisión intentó interceptar al ciudadano, este accionó un arma de fuego en contra de los oficiales. Lo que originó un intercambio de disparos en el sitio.

El sujeto resultó herido en el procedimiento. Los oficiales lo trasladaron a un centro asistencial de la localidad, donde falleció a los pocos minutos. El caso quedó puesto a la orden del Ministerio Público.

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