Compartir

La gerencia de los Navegantes del Magallanes anunció que Edgardo Rivera se une al cuerpo técnico del equipo como Coach de Control de Calidad para la temporada 2026-2027 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

Con esta incorporación reportada este miércoles 3 de junio de 2026, la directiva busca reforzar la planificación del mánager Yadier Molina para revalidar el campeonato.

Edgardo Rivera en los Navegantes del Magallanes

El boricua de 32 años de edad, quien se desempeña en el sistema de desarrollo de los Marineros de Seattle, sustituye en el cargo a Víctor Ramos tras su baja por compromisos en Puerto Rico.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Magallanes BBC (@magallanesbbc)

Rivera ya posee experiencia trabajando con Molina, con quien se coronó campeón en la liga de su país con Criollos de Caguas (2023-2024) y formó parte del staff de la selección de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol celebrado este año. La gerencia deportiva destacó que su adición mantiene intacta la estructura técnica planificada.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Neutralizado «Cara de Niña» uno de los 10 más buscados en Mariara