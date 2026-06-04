Compartir

Un accidente en el distribuidor Cien Pies de la ciudad de Caracas se registró durante la noche de este miércoles 3 de junio, dejando un saldo de tres personas fallecidas y dos lesionadas.

El siniestro involucró a una unidad de transporte de carga pesada que impactó contra la infraestructura del viaducto y a un vehículo particular que resultó severamente afectado.

De acuerdo con el reporte audiovisual ofrecido en el lugar del suceso por el periodista Joan Goddeliett a las 9:15 PM, una gandola colisionó contra la parte baja del puente que comunica la avenida Andrés Galarraga con la avenida Caracas y la urbanización Las Mercedes.

Tras el impacto, el contenedor o container del vehículo de carga se desprendió del chasis, afectando las vías de tránsito. Al sitio acudieron comisiones de rescate, autoridades viales y unidades forenses de tránsito terrestre para realizar las maniobras de remoción.

Accidente en Caracas Distribuidor Cien Pies

El balance preliminar de las autoridades en la escena del siniestro:

Tres personas fallecidas en el lugar del incidente.

Dos ciudadanos lesionados, entre los cuales se reportó que uno de ellos se encuentra en estado de gravedad clínica.

Cierre total de la vía en ambos sentidos debido a la permanencia de la gandola, el contenedor y los restos del vehículo particular siniestrado.

Se realizará una inspección técnica de las condiciones de la estructura del puente una vez que concluya el levantamiento total del accidente.

Personas fallecidas fueron identificadas

Yancarlos Patiño Borrero (43 años) – Conductor.

​Nancy Yanira Vargas Correa (47 años) – Copiloto.

​Laurencio José González Rodríguez (31 años) – Pasajero.

​

Los lesionado quedaron identificados como:

​Jesús David Paricaz Ortiz (21 años) – Conductor de la moto.

​Guaikary Campos (26 años) – Acompañante de la moto.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Edgardo Rivera se une al cuerpo técnico de Navegantes del Magallanes