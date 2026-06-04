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Falleció el cantante Peabo Bryson, la icónica voz de los clásicos de Disney

By Lubin Molero
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Falleció el cantante Peabo Bryson
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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Medios especializados informaron que falleció el cantante Peabo Bryson a los 75 años de edad, luego de permanecer varios días hospitalizado debido a un derrame cerebral.

La noticia fue confirmada por sus familiares a través de un comunicado oficial. Donde detallaron que el artista estadounidense partió en paz rodeado de su entorno más cercano.

 

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Falleció el cantante Peabo Bryson

Nacido en Greenville, Carolina del Sur, Bryson consolidó una trayectoria musical de más de cinco décadas en los géneros del rhythm and blues y el pop.

Durante su carrera sumó éxitos internacionales en solitario como «If Ever You’re in My Arms Again» y «Can You Stop the Rain», además de reconocidos duetos junto a figuras de la industria como Roberta Flack, Natalie Cole y Regina Belle.

Falleció el cantante Peabo Bryson
Foto: Peabo Bryson año 2025

Sin embargo, su mayor impacto comercial y reconocimiento global se produjo en la década de 1990 gracias a sus colaboraciones vocales para las bandas sonoras de Disney.

En el año 1992 se alzó con un premio Grammy por el tema principal de «La Bella y la Bestia» junto a la canadiense Céline Dion, y en 1993 obtuvo su segundo galardón de la Academia de la Grabación por la canción «A Whole New World» de la película «Aladdín».

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