Compartir

Las autoridades policiales informaron que una pareja asesinó a hombre por presunto abuso a menor en el estado Barinas. El hecho fue esclarecido luego de hallar el cuerpo de la víctima semi enterrado y en avanzado estado de descomposición en la avenida Intercomunal Barinas-Barinitas.

Los funcionarios del CICPC lograron la captura de los dos presuntos responsables durante las investigaciones informadas este 3 de junio.

Pareja asesinó a hombre por abuso a menor

Los detenidos quedaron identificados como Dianni Gabriela Mendoza Urbina, de 24 años, y Julio César Rodríguez, de 50 años. Las pesquisas policiales determinaron que el móvil del crimen se originó por motivos de venganza.

Luego de que los señalados acusaran presuntamente a la víctima de haber cometido actos indebidos contra la hija de Mendoza, una menor de 2 años de edad.

Detalles del Suceso

El reporte forense y policial detalla que los involucrados omitieron la denuncia ante las instancias judiciales y planificaron el suceso en el sector Palma Sola de la parroquia Rómulo Betancourt.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Douglas Rico (@douglasricovzla)

Tras invitar a la víctima a ingerir bebidas alcohólicas, aprovecharon su estado de indefensión para inmovilizar sus extremidades con segmentos de mecate. Posteriormente, la víctima fue trasladada al interior de una vivienda donde falleció por asfixia mecánica debido a estrangulamiento.

El caso quedó a la disposición del Ministerio Público.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Con video Florentino Pérez anuncia el regreso de José Mourinho al Real Madrid