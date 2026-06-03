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La delegación de Venezuela en gimnasia rítmica definió el equipo que competirá en el Campeonato Panamericano 2026 Adulto de la disciplina, el cual se disputará del 5 al 7 de junio en la Arena Carioca de Río de Janeiro, Brasil.

El torneo senior otorgará plazas para el Mundial de Frankfurt 2026 y los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Venezuela en el Panamericano de Río 2026

El equipo nacional buscará ubicarse entre los seis mejores conjuntos del All Around para asegurar su boleto a Lima 2027. La delegación individual está integrada por Jimena Domínguez, Luciana Caraballo y Alejandra Montilla.

Mientras que el conjunto lo conforman Gabriela Rodríguez, María Escobar, Samantha Rojas, Mariana Dona, Kaily Ramírez y Camila Campos. Las competencias iniciarán este viernes con las clasificatorias individuales y de conjuntos, extendiéndose hasta el domingo para disputar las finales de cada modalidad.

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