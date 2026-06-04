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Las autoridades viales informaron que dos personas resultaron lesionadas tras registrarse un accidente de tránsito en el kilómetro 162 de la Autopista Circunvalación Este, al finalizar la tarde de este miércoles 3 de junio en Valencia.

Dos lesionados en Valencia Autopista del Este

El hecho ocurrió cuando una moto colisionó contra una camioneta y, posteriormente, perdió el control hasta caer en el canal de drenaje de aguas pluviales.

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Personal paramédico que transitaba por el lugar brindó los primeros auxilios iniciales, mientras que el equipo de vías rápidas de Invialca se encargó de asegurar la escena y estabilizar a los afectados.

Ambos ciudadanos fueron trasladados en ambulancia hasta la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera (CHET) para recibir atención médica especializada.

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