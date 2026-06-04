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Si hay algo emblemático en la avenida Bolívar es el cine, pero… ¿cuándo se inauguró el Teatro Guaparo?. Este sigue siendo un punto de referencia en nuestra ciudad, y para muchos es una lástima que no funcione.

Apunta la página Arquitectura Venezuela que dicho cine se inauguró en uno de los tiempos más recordados como lo fue la década de los 60. Específicamente en el año 1965 y llegó a ser uno de los más modernos.

Este para esos tiempos llegó a ser una sala elegante y muy concurrida además que era acorde con la zona, ya que estaba en pleno norte de la ciudad de Valencia. Era una de las salas más ordenadas como pulcras.

Aunque en su mayoría en esos tiempos, el cine era siempre “imagen” de la ciudad, es por ello que se guardaba el orden como la limpieza. Este era uno de los más visitados, como el cercano el Cine Alfa, el cual estaba en el centro comercial y profesional Avenida Bolívar.

#TBT ¿Cuándo se inauguró el Teatro Guaparo?, tenía una discoteca

El espacio no era solo un cine, el edificio contaba con una discoteca, la cual originalmente tuvo el nombre de Safari. Este local cambió de nombre con los años, pero siempre fue referencia en materia nocturna de la ciudad.

A pesar de la competencia que hubo en la ciudad, primero con las salas del HS ubicada en la otra esquina y otras salas, las personas iban al Teatro Guaparo. De allí que hay tantos recuerdos de la primera vez de ir a un cine.

No solo el HS también estaban las salas, como La Viña, Patio Trigal, entre otros. El decaimiento del mismo vino, según la página Arquitectura Venezuela con la construcción del Metro de Valencia.

Sigue siendo esta sala un recuerdo, una anécdota, una buena película, como una salida. Sigue siendo uno de los espacios más recordados de nuestra ciudad y uno de los emblemáticos de la capital carabobeña.

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