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Gran salida de Luis Martínez guió a Marineros al triunfo

By Danny Valdiviezo
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Luis Martínez guió a Marineros
El serpentinero Luis Martínez se lució desde la lomita. Fotos: Ewaldo Cabaña.

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Danny Valdiviezo
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Una gran salida de Luis Martínez llevó a Marineros al triunfo. “El explosivo” toleró apenas tres imparables y no permitió carreras. El equipo naval dio cuenta de Delfines de La Guaira con pizarra de 11×2 en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia.

Un sencillo de Ángel Aguilar empujó a Deivi Muñoz hasta la goma y un elevado de sacrificio de Edgardo Fermín sirvió para que el mismo Aguilar anotara en el mismo primer tramo las primeras rayitas del choque.

Luis Martínez guió a Marineros
José Sanabria llega a salvo a primera base. Fotos: Ewaldo Cabaña.

El serpentinero filibustero comandó desde la lomita con cinco ponches en la misma cantidad de tramos trabajados y no permitió carreras. Le conectaron tan sólo tres inatrapables y regaló cuatro bases para encaminar la ruta naviera y apoyar al bateo que sentenció las cosas en el inning número seis.

Gran salida de Luis Martínez guió a Marineros al triunfo

“El Soldado” Edgardo Fermín pegó imparable que remolcó a Yoel Yanqui, Carlos Linarez ligó doblete para que Robert Pérez Jr. y Edgardo Fermín pisaran el plato. José Sanabria y Pérez Jr. también remolcaron con inatrapables.

Robert Pérez Jr colaboró con el triunfo naval. Fotos: Ewaldo Cabaña.

En el séptimo y el octavo Wilfredo Tovar y Jesús Guzmán pegaron jonrón respectivamente, en solitario, para romper el nocaut. En la parte baja del capítulo ocho la nave hizo una más para poner cifras definitivas.

Luis Martínez (1-3) fue el ganador y Leonardo Pestana (2-1) perdió el encuentro. Hoy jueves 4 de junio, los carabobeños recibirán la visita de Líderes de Miranda a las 5:00 de la tarde en el feudo Valenciano. ¡La entrada es libre!

Luis Martínez guió a Marineros
Johan López colaboró con Marineros. Fotos: Ewaldo Cabaña.-

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