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Una gran salida de Luis Martínez llevó a Marineros al triunfo. “El explosivo” toleró apenas tres imparables y no permitió carreras. El equipo naval dio cuenta de Delfines de La Guaira con pizarra de 11×2 en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia.

Un sencillo de Ángel Aguilar empujó a Deivi Muñoz hasta la goma y un elevado de sacrificio de Edgardo Fermín sirvió para que el mismo Aguilar anotara en el mismo primer tramo las primeras rayitas del choque.

El serpentinero filibustero comandó desde la lomita con cinco ponches en la misma cantidad de tramos trabajados y no permitió carreras. Le conectaron tan sólo tres inatrapables y regaló cuatro bases para encaminar la ruta naviera y apoyar al bateo que sentenció las cosas en el inning número seis.

Gran salida de Luis Martínez guió a Marineros al triunfo

“El Soldado” Edgardo Fermín pegó imparable que remolcó a Yoel Yanqui, Carlos Linarez ligó doblete para que Robert Pérez Jr. y Edgardo Fermín pisaran el plato. José Sanabria y Pérez Jr. también remolcaron con inatrapables.

En el séptimo y el octavo Wilfredo Tovar y Jesús Guzmán pegaron jonrón respectivamente, en solitario, para romper el nocaut. En la parte baja del capítulo ocho la nave hizo una más para poner cifras definitivas.

Luis Martínez (1-3) fue el ganador y Leonardo Pestana (2-1) perdió el encuentro. Hoy jueves 4 de junio, los carabobeños recibirán la visita de Líderes de Miranda a las 5:00 de la tarde en el feudo Valenciano. ¡La entrada es libre!

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