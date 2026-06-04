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Todos los escorpiones (o alacranes) son venenosos, pero muy pocos son mortales. Para identificar si un ejemplar es de alta peligrosidad a simple vista, debes observar principalmente sus pinzas y su cola.

Pinzas: Los más venenosos tienen pinzas largas, finas y alargadas. (Los inofensivos suelen tenerlas cortas, gruesas y robustas).

Cola (Aguijón): Los peligrosos poseen un aguijón doble (tienen una púa principal y una pequeña protuberancia o espina extra debajo).

Color: Las especies más mortíferas tienden a ser de colores claros (amarillentos, pajizos o marrón claro).

Escorpiones venenosos, así puedes identificarlos, en caso de una picadura:

Actúa rápido: Las primeras dos horas son vitales.

Captura o fotografía: Si es posible y seguro, guarda el escorpión en un frasco de vidrio cerrado para mostrárselo a los médicos y facilitar la aplicación del antídoto correcto.

Busca ayuda médica de inmediato: No apliques torniquetes, no cortes la herida ni intentes succionar el veneno. Ve al hospital más cercano o llama a los servicios de emergencia.

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