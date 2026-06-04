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El estado del tiempo hoy 4 de junio de 2026, nos indica que se espera nubosidad fragmentada en gran parte del país en las primeras horas de la mañana. Se esperan chubascos al sur de Venezuela en los estados Bolívar y Amazonas.

La Onda Tropical 8 transita entre el centro y oriente venezolano, generando nubosidad como lluvias en varias zonas del país. Especialmente en la región central, Aragua, Miranda, Carabobo, se esperan chubascos y mal tiempo.

Persiste cielo con nubosidad fragmentada y áreas nubladas en gran parte del país; señalando mantos nubosos asociados a lluvias o chubascos y eventual descargas eléctrica en nuestra Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Aragua, Guárico, Cojedes, oeste de Apure, oeste de Barinas y sur del Zulia; sin embargo, nubosidad estratiforme con precipitaciones dispersas en oeste de Monagas, Anzoátegui, Gran Caracas, Carabobo, Yaracuy y los Andes.

Sobre Venezuela predomina con cielo con nubosidad fragmentada y zonas nubladas en gran parte de su extensión; destacando mantos nubosos asociados a lluvias o chubascos y eventual actividad eléctrica en nuestra Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Aragua, Guárico, Cojedes, oeste de Apure, oeste de Barinas y sur del Zulia; asimismo, nubosidad estratiforme con precipitaciones dispersas en oeste de Monagas, Anzoátegui, Gran Caracas, Carabobo, Yaracuy y los Andes

Situación General, se estima nubosidad fragmentada en gran parte del país, de igual forma, se estima desarrollo de mantos nubosos acompañados de precipitaciones de intensidad variable. Esto en zonas de Amazonas.

Estado del tiempo hoy 4 de junio de 2026 en Venezuela

Las altas temperaturas estarán entre 37 y 39 grados para hoy, en varias zonas, en un horario comprendido que va desde las nueve de la mañana y seis de la tarde. No se descartan lluvias en algunas zonas del país, específicamente en la región central.

Solo en el estado Mérida, se esperan horas de la madrugada y en sus zonas montañosas un clima de ocho grados. Mientras se esperan temperaturas frescas en las zonas de montaña de la región andina y centro del país.

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