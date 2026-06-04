Compartir

Unos crepes caseros puedes prepararlos en casa, estos gustan mucho a la familia. Puedes tener esta receta cuando necesites preparar un desayuno, de esa manera rompes con la rutina de comer siempre lo mismo

Crepes caseros, ingredientes (12–14 unidades)

250 g de harina de trigo

500 ml de leche

2 huevos grandes

1 yema extra (opcional, da más suavidad)

30 g de mantequilla derretida (más un poco para la sartén)

1 cucharada de azúcar (opcional, si los quieres dulces)

1/4 cucharadita de sal

1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)

Preparación:

En un bol grande mezcla la harina, la sal y el azúcar con unas varillas hasta que esté todo bien repartido. En otro bol bate los huevos, la yema extra, la leche y la vainilla hasta obtener un líquido homogéneo.

Vierte poco a poco la mezcla líquida sobre la harina mientras bates para evitar que se formen grumos. Añade la mantequilla derretida a la masa y mezcla de nuevo hasta que quede totalmente integrada.

Pasa la masa por un colador fino a una jarra o bol limpio y deja reposar de 20 a 30 minutos (o hasta 1 hora en la nevera). Calienta una sartén antiadherente de 20–24 cm a fuego medio y úntala ligeramente con mantequilla o aceite.

Echa un cucharón pequeño de masa en el centro de la sartén caliente y gira la sartén para cubrir el fondo con una capa muy fina. Cocina el crepe 40–60 segundos hasta que los bordes se despeguen y la superficie se vea cuajada con puntos dorados.

Despega los bordes con una espátula, dale la vuelta al crepe y cocina 15–30 segundos más por el otro lado. Pasa el crepe a un plato, cúbrelo con un paño limpio y repite el proceso, engrasando ligeramente la sartén cada 2 o 3 crepes.

Sirve los crepes calientes o templados y rellénalos al gusto con chocolate, miel, mermelada, frutas, queso, jamón o lo que prefieras.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas