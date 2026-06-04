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Las efemérides de hoy 4 de junio nos recuerdan que se celebra el Día del Optometrista en Venezuela. Esta fecha conmemora la labor de los profesionales de la salud visual que se dedican a examinar, diagnosticar y tratar problemas de la vista.

Los hermanos Jacques-Étienne y Joseph-Michel Montgolfier realizan el primer vuelo público de un globo aerostático no tripulado en Annonay, Francia (1783). El globo estaba hecho de lino y papel, y se elevó unos 910 metros utilizando aire caliente.

Muere Antonio José de Sucre (1830) Militar y político venezolano.

Se realiza la primera entrega de los premios Pulitzer (1917). Los premios son un reconocimiento a la excelencia en el periodismo, la literatura y la música. Fueron fundados en 1917 según las disposiciones del testamento de Joseph Pulitzer..

Se funda el Banco Venezolano de Crédito (1925).

Muere Reinhard Heydrich (1942) | Político y militar alemán, criminal de guerra. Fue un oficial nazi de alto rango durante la Segunda Guerra Mundial y uno de los principales organizadores del Holocausto.

Efemérides de hoy 4 de junio

La Dirección de Comercio de la Propiedad Industrial y Comercial del Ministerio de Fomento de la República de Venezuela, concede la patente 5176, titulada; Harina de Masa de Maíz o Masa de Maíz Deshidratada, al ingeniero y profesor venezolano, Luis Caballero Mejías, para industrializar la producción de la masa de maíz deshidratada (1954).

El presidente Carlos Andrés Pérez, publica en la Gaceta Oficial Nro. 30415 el Decreto Ley Nro. 122, donde se fija por primera vez en la historia el salario mínimo nacional; de modo directo por el Ejecutivo (1974). En el artículo 1, se fija el salario mínimo nacional en 15 bolívares por jornada diaria de trabajo, unos 450 bolívares al mes, equivalentes a 105 dólares.

Nace Angelina Jolie (1975) | Actriz, modelo y filántropa estadounidense.

Se produce la masacre en la plaza de Tiananmén en Pekín, China (1989).

Muere David Dushman (2021) | Militar y esgrimista judío soviético, conocido por ser el último soldado soviético superviviente que participó en la liberación del campo de concentración de Auschwitz durante la Segunda Guerra Mundial.

Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión. Día Internacional de la Fertilidad.

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