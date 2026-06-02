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Ayer lunes 1º de junio en horas de la tarde y hoy martes en horas de la mañana se informó de estos movimientos telúricos. Funvisis reportó dos sismos en esta zona del país, de magnitud 3. Ambos en el estado Sucre.

Explicó la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas que el primer temblor ocurrió en Yaguaraparo, estado Sucre. Este tuvo una magnitud de 3.7 grados en la Escala de Richter, fue reportado a las 5:58 minutos de la tarde.

Funvisis reportó dos sismos en esta zona del país, de magnitud 3

Con una profundidad de 18.6 kilómetros, este según habitantes de otros estados cercanos a Sucre se pudo sentir. El segundo sismo ocurrió hoy martes 2 de junio de 2026 a las 7:33 minutos de la mañana.

Con una magnitud de 3.4 grados en la Escala de Richter con una profundidad de 45 kilómetros, explicó Funvisis. Tuvo un epicentro de 13 kilómetros al noreste de Irapa en la entidad ubicada al oriente del país.

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¿Por qué tiembla en el estado Sucre?

El estado Sucre tiembla constantemente debido a la interacción de las placas tectónicas del Caribe y Suramericana. Su territorio es atravesado por la Falla de El Pilar, el sistema de fallas más activo de Venezuela, lo que libera energía mediante sismos frecuentes.

Choque de Placas: La placa del Caribe se mueve hacia el este, rozando la placa Suramericana. La Falla de El Pilar: Es la principal responsable de la sismicidad en la región oriental, concentrando cerca del 70% del desplazamiento relativo entre ambas placas.

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