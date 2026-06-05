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El icónico Rod Stewart se retira de los escenarios, ya el músico, compositor y artista fijó la fecha del retiro. Hace unos días tuvo que estar en el médico por una congestión gripal, pero se despedirá por todo lo alto.

Con 81 años encima, el cantante ha decido irse a casa luego de extensas giras. Es por ello que tiene a México como su escenario de despedida, para la presentación llamada The Final Run. El Sir inglés ya tiene las tres fechas para México.

Stewart ha sido uno de los solistas más aclamados en el mundo, con más de 250 millones de discos vendidos. Ha sido dos veces exaltado al Salón de la Fama del Rock and Roll. Además de eso es uno de los músicos más conocidos en el planeta.

Ya The Final Run ha estado en varios países, como Estados Unidos, Portugal además de Brasil. Stewart es además un cotizado empresario, una persona colaboradora con los nuevos artistas en pro de la cultura.

Rod Stewart se retira de los escenarios

9 DE SEPTIEMBRE – ESTADIO BORREGOS – MONTERREY

11 DE SEPTIEMBRE – COLISEO GNP SEGUROS – GUADALAJARA

13 DE SEPTIEMBRE – PALACIO DE LOS DEPORTES – CIUDAD DE MÉXICO

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