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Emma Heming Willis, la esposa de Bruce Willis habló nuevamente sobre la salud del actor de la saga Duro de Matar. Bruce sufre de demencia frontotemporal, pero su familia sigue batallando y ayudándolo a diario.

Indicó la pareja de la estrella del cine de acción, que la familia hace todo lo que está a su alcance y que sigue siempre apoyándolo. Hace unas semanas indicó que el actor ya no habla, no articula palabras y se mantiene en silencio.

Emma dio sus declaraciones esta semana al programa Today junto a Savannah Guthrie. Donde explicó cómo ha estado Bruce en las últimas semanas. Resaltó que es una tarea diaria, incansable donde hacen todo por el.

Bruce quien goza del aprecio de millones de personas, no sabe del mundo, escucha, sonríe y se mantiene con su familia. Donde no solo está su esposa, también sus hijas y hasta Demi Moore quien ha estado presente.

La esposa de Bruce Willis, dijo como está el actor

«Estamos bien», destacó Emma. «Mi marido está rodeado de apoyo y cariño, y estamos haciendo todo lo que podemos dadas las circunstancias». Comentó en la entrevista donde dio a conocer la salud del actor.

De igual modo, Emma resaltó que es importante no perder el foco, ya que ella como la familia del actor se cuidan al respecto. Ya que es una tarea dura, pero que la misma se hace con todo el amor del mundo.

«Lo que he aprendido es que es muy importante cuidarnos a nosotros mismos. Si no nos cuidamos, ¿cómo vamos a cuidar a las personas que queremos en nuestra vida? Por eso es fundamental priorizar nuestra salud y también la salud de nuestro cerebro», ha señalado. «Hay cosas concretas que podemos hacer hoy para cuidar nuestro cerebro de cara al futuro», ha añadido.

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