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Por Jaime Macías

Para muchos seguidores de la mayor competencia deportiva del planeta como lo es el Mundial de Futbol, esta solo representa un enfrentamiento deportivo entre las mejores selecciones de los países cada cuatro años, pero este evento con el pasar del tiempo y a su gran impacto mediático ha transcendido más allá de ser un simple juego, llevando su influencia fuera de la cancha.

Es que gracias a estos mundiales muchos han ampliado sus conocimientos geográficos de manera amena y no por cierta obligación académica para aprobar. Por ejemplo, hace décadas atrás se hablaba de Africa por las películas y series de Tarzán, pero la clasificación de mayor cantidad de selecciones de este continente nos llevó por curiosidad u otra motivación a conocer más sobre estos países y sus jugadores, quienes con su manera particular de jugar fueron acaparando la atención de los aficionados, logrando cierta popularidad que los llevó a ser fichados por las ligas europeas.

De igual manera sucedió con el continente asiático, con la participación de nuevas selecciones en cada cita mundialista, sirvió para conocer la diversidad de países y las razas que lo integran y así dejar de llamar simplemente “chinos” a su población.

Caso igual con los países del Medio Oriente, a quienes se les dejo de llamar de manera generalizada y por comodidad árabes, al tener conocimiento de la variedad de naciones y sus respectivos gentilicios.

El legado educativo y cultural de los mundiales de futbol

En lo cultural los mundiales indirectamente han promovido las costumbres y tradiciones de los países participantes. Es común ver en las tribunas a los aficionados llevar la vestimenta tradicional de sus pueblos, para recalcar su apoyo a la selección, así como bailes y coreografías propias de esas naciones, o en la misma cancha, con el famoso “Haka” de Nueva Zelanda, una danza que sus jugadores ejecutan antes de cada partido.

Por algo en los últimos mundiales la música ha tomado un papel predominante, que reúne a varias figuras de diferentes continentes para interpretar la llamada canción del mundial, pero que para el mundo es el Himno de la edición, un símbolo como siempre lo ha sido la mascota y el logo. No queda duda que el objetivo es la integración cultural.

Para los que siguen el Mundial de Futbol a través de la televisión, no pueden negar que esto permite también realizar un turismo visual a través de la pantalla, que nos lleva a conocer muchos lugares, de los cuales a veces solo sabemos por referencias. ¡Ahí se los dejo!

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