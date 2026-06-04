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Un vehículo de carga volcó en Tinaco, estado Cojedes, en horas de la mañana de hoy jueves 4 de junio. El mismo ocurrió en la vía que conecta a el sector El Topo con La Guama en la Troncal 5.

Al lugar llegaron autoridades viales de esa entidad para atender la situación presentada. La gandola estaba cargada de productos. Se desconoce las causas de este accidente, el cual se suma a los ocurridos en lo que va de mes.

Vehículo de carga volcó en Tinaco, estado Cojedes

Desde #N24Carabobo hacemos el llamado a los conductores de motos, vehículos livianos como pesados transitar bajo las normas impuestas por el INTT. Entre ellas circular a una velocidad moderada.

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