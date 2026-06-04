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El precio del dólar BCV hoy 4 de junio de 2026 llegó a la banda de los 560 bolívares. Hoy la tasa según el Banco Central de Venezuela será de un total de 560,37 bolívares y el euro en 650,50 bolívares.

Para este viernes el dólar tendrá un precio de: 563,28 bolívares y el euro en 654,86 bolívares.

En cuanto al precio de la onza de oro ha bajado en las últimas semanas luego de estar por encima de los 4.600 mil dólares. Hoy registra un precio de 4.552,15,92 dólares, el gramo se encuentra en 184,75 dólares.

Mientras que el precio del crudo se ubica a esta hora en 95,91 dólares, este ha estado fluctuando pero queda al final del día por debajo de los 100 dólares. Pudiera seguir estable en los próximos días, pese a los problemas internacionales.

También el precio del bitcoin se ha ido a la baja en las últimas semanas, registrando a esta hora un costo de 63.819,42 bolívares. Este ha perdido cerca de 12 mil dólares en la última semana y cerca de 20 mil dólares desde mayo.

Dólar BCV hoy 4 de junio de 2026, intervención cambiaria del BCV

El monto de intervención cambiaria durante este mes de junio será de 1.700 millones de dólares, un monto 7,55% superior al colocado en mayo, el cual será vendido a una tasa de 615,520 bolívares por unidad, según pudo conocer Banca y Negocios, a través de fuentes financieras.

La cantidad establecida para la intervención cambiaria del Banco Central de Venezuela (BCV) en junio puede ser mayor; de hecho, en mayo el monto original anunciado fue de 1.350 millones de dólares, pero finalmente fueron colocados 1.580,65 millones, un alza de 17,09% en comparación con la cantidad incialmente ofrecida a la banca.

En cuanto al tipo de cambio de intervención, el precio de 615,520 bolívares es superior en apenas 0,74% a la paridad de 611 bolívares que fue aplicada en mayo, lo que envía una señal de estabilidad al mercado cambiario.

20 bancos participarán en la intervención

La inmensa mayoría de las instituciones activas en el sector bancario participarán en el plan de intervención cambiaria previsto para junio.

La lista de instituciones participantes incluye al Banco de Venezuela (BDV), Banco Digital de los Trabajadores (BDT) y Banco del Tesoro, por parte del sistema de capital estatal.

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