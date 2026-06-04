Compartir

La victoria de Boston la noche del miércoles 3 de junio de 2026 8×1 ante Orioles de Baltimore tuvo la gran actuación de un venezolano. Wilyer Abreu bateó cuadrangular para remolcar tres de las ocho de su equipo.

El zuliano bateó de 5-2 con tres fletadas, con el jonrón además de un sencillo remolcador para seguir sumando un buen average. Los Medias Rojas buscan mejorar en la División Este de la Liga Americana.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Grand Slam Internacional ⚾ Béisbol (@grandslam.beisbol)

Abreu al momento del batazo se quedó mirando la pelota mientras salía del estadio y se internaba en las gradas. A pesar del momento de los Medias Rojas, el estadio sigue a casa llena en esta temporada.

Los Medias Rojas están en el último lugar de su División con un total de 26 ganados y 36 perdidos. Están a diez juegos y medio del primer lugar que mantiene el equipo de Tampa Bay Rays.

La victoria de Boston, Arráez y Bericoto decidieron en San Francisco

Un jonrón del venezolano Víctor Bericoto bastó para que los Gigantes de San Francisco ganaran 1×0 a los Cerveceros de Milwaukee. El criollo sigue ganándose a punta de talento un puesto en el equipo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Grand Slam Internacional ⚾ Béisbol (@grandslam.beisbol)

Por su parte Luis Arráez largó un sencillo al jardín izquierdo en el octavo tramo para dejar su promedio al bate en .322. Arráez sigue encendido con el madero, y colaborando además a la defensiva.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas