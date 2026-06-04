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Colisión de motos en Puerto Cabello dejó dos lesionados

By Danny Valdiviezo
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Colisión de motos en Puerto Cabello

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Danny Valdiviezo
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En horas de la mañana de hoy jueves 4 de junio de 2026 autoridades reportaron una colisión de motos en Puerto Cabello, estado Carabobo. El accidente de tránsito contó con la atención debida, llevando a los lesionados al Hospital Adolfo Prince Lara.

El hecho vial ocurrió en el sector Sal Bahía, uno de los puntos de mayor tránsito en horas de la mañana. Los habitantes enseguida notificaron el accidente mediante los números de emergencia.

Colisión de motos en Puerto Cabello

Las autoridades de tránsito estuvieron en el sitio e iniciaron averiguaciones para determinar las causas del accidente.  Desde #N24Carabobo hacemos el llamado a los conductores, para que manejen de acuerdo a las leyes establecidas por el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre.

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