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Un aporte a los abuelos en Patria en junio comenzó a pagarse, la Misión en Amor Mayor empezó su pago en el sexto mes del año. Los adultos mayores comenzaron a recibir en sus cuentas los 130 bolívares correspondientes a esta misión.

Dicho aporte fue enviado por el Gobierno Nacional a los abuelos inscritos en esta misión de la tercera edad. Este es el segundo pago hecho en Patria en esta semana, luego del pago del Bono único Familiar de junio 2026.

Aporte a los abuelos en Patria en junio

*Inicia el pago de 100% Amor Mayor (junio 2026) a través de la Plataforma Patria enviado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez para las pensionadas y pensionados de la Patria*; dijo el mensaje que recibieron los abuelos.

Recordemos que a mediados del mes, se comenzarán a pagar los Ingresos Integrales, primero a los empleados de la administración pública. Luego los jubilados de la administración Pública y luego los pensionados.

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