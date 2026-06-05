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Funcionarios de la División de Investigaciones de Robo de Vehículos, realizaron la detención de Joel Jesús Reyes González (49); en la parroquia Santa Teresa, municipio Libertador, Caracas por simulación de hecho punible.

El hombre simuló el robo de su vehículo en Caracas y quedó detenido. Se pudo determinar que Joel, había formulado una denuncia correspondiente al robo de su vehículo, Chevrolet Wagon R, placa AB357HI, informando que dos hombres lo habían despojado del mismo.

Cuando se trasladaba junto a su esposa frente al Hospital de Los Magallanes de Catia; de inmediato las comisiones del Cicpc, realizaron el trabajo técnico – científico y, análisis fílmicos, que determinó que los datos aportados por Joel, no eran correctos.

Simuló el robo de su vehículo en Caracas y quedó detenido

Asimismo, se entrevistó a su esposa, quien indicó que tal hecho no había ocurrido. Joel, al verse descubierto, confesó que días atrás, había cambiado ese vehículo por un Mitsubishi MS, placa XVU111, pero este presentaba muchos desperfectos y ya no lo quería.

Razón por la cual decidió denunciar que había sido un robo, logrando la ubicación de la persona que tenía el vehículo y lograr la recuperación de ambos. Mientras el caso quedó a la orden del Ministerio Público.

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