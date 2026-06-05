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El espacio lacustre cuenta con muchas curiosidades, uno de ellos es ¿cuál es el punto más céntrico del Lago de Valencia?. Este precisamente se encuentra cercano a la Isla del Burro, es el punto central de dicho espacio.

Muchas veces vemos este espacio desde la autopista Regional del Centro, como a su vez desde el municipio Carlos Arvelo en el estado Carabobo. El lago cuenta con varias islas, pero entre la principal está la isla del Burro.

¿Cuál es el punto más céntrico del Lago de Valencia?

Precisamente esta llegó a tener una prisión activa en los tiempos del General Juan Vicente Gómez. Allí muy cerca estaba dicho punto central, es por ello que escaparse de la misma era muy difícil.

Para hacerlo tenías que abordar un barco, tal como pasó una vez con unos reos que se encontraban detenidos en el lugar.

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