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Marineros cayó ante Líderes de Miranda en la jornada de la noche del jueves 4 de junio de 2026. El elenco naval perdió 8×4 en el estadio José Bernardo Pérez de la ciudad de Valencia. El bateo oportuno no respondió y el abridor Víctor Vargas no estuvo en su noche

Es la primera derrota de la nave en esta octava semana de acción y dejan su récord en 20 triunfos y 21 derrotas. Wilkerman García pegó sencillo que trajo a Diego González hasta el plato para la primera carrera del encuentro en el primer tramo, Pabel Manzanero hizo lo propio para que el mismo García pisara la goma.

Deivi Muñoz comenzó el rally de tres con sencillo al left field, Edgardo Fermín anotó, José Sanabria hizo lo propio con un batazo al centro del parque; en el que Carlos Linarez y Johan López llegaron hasta la registradora. Todo esto en el segundo episodio.

Marineros cayó ante Líderes en la Liga Mayor

Con un elevado de sacrificio Manzanero al patrullero derecho igualó las acciones a tres con la llegada de José Peroza al home play en el tercer tramo. Marineros retomó el control en el electrónico luego de que Peroza cometiera error en fildeo que permitió que Fermín colocara la rayita del 4-3.

Líderes se fue arriba con sencillo al jardín izquierdo de Miguel Aparicio con las bases llenas y un out, García y Peroza anotaron. Posteriormente, los locales anotaron tres más en ese mismo episodio para asegurar el lauro.

Lisalverto Bonilla (1-0) ganó el juego y Eduardo Figueroa (3-2) cargó con la derrota. Los filibusteros se medirán ante la tropa mirandina, pero en condición de local esta vez, esta noche del 5 de junio a las 5:00 de la tarde en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia.

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