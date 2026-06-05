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El clima hoy 5 de junio de 2026 en Venezuela según el INAMEH nos señala nubosidad en las primeras horas de la mañana. Esto en el centro del país, región llanera y andina y zona norte de la zona occidental del país.

Se aprecian núcleos convectivos de rápida evolución productores de precipitaciones de intensidad variable y descargas eléctricas, en áreas de Táchira, Mérida, Trujillo, Cojedes y Zulia. Condiciones meteorológicas que se estima continúen por las próximas horas.

Sobre Venezuela predomina con cielo con nubosidad fragmentada y zonas nubladas en gran parte de su extensión; resaltando nubes de gran desarrollo vertical asociados a lluvias o chubascos y eventual actividad eléctrica al sur nuestra Guayana Esequiba.

Como en Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Sucre, Apure, Barinas, los Andes y Zulia; asimismo, nubosidad estratiforme con precipitaciones dispersas en Monagas, Anzoátegui, Guárico, sur de Aragua, Falcón y Lara.

Clima hoy 5 de junio de 2026 según el INAMEH

Se esperan altas temperaturas en la Península de Paraguaná en su zona norte con 38 grados de temperatura hoy viernes. Mientras que en el centro del país se esperan temperaturas cercanas a los 30 grados.

En el estado Mérida se esperan en las zonas de montaña cerca de 7 grados de temperatura en horas de la madrugada. Zonas de Caracas, como La Colonia Tovar y Cordillera de La Costa se espera clima fresco.

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