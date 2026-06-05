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Las efemérides del 5 de junio nos recuerdan que desde sus inicios el 5 de junio de 1973, el Día Mundial del Medio Ambiente se ha convertido en una plataforma mundial; para fomentar la conciencia ambiental y estimular las toma de medidas en favor de la restauración de la Tierra.

Nace Pancho Villa (1878) Leñador, agricultor, comerciante y militar mexicano, uno de los jefes de la Revolución Mexicana y el único latinoamericano que ha invadido a Estados Unidos.

Nace Federico García Lorca (1898) Poeta, dramaturgo y prosista español.

Un día como hoy nace Jesús Soto (1923) Escultor y pintor venezolano, figura importante del arte cinético.

Nace Fedra López (1962) Actriz y modelo argentina nacionalizada venezolana, que realizó su carrera profesional en Venezuela, iniciándose como bailarina en el grupo Juan Carlos y su rumba flamenca.

Se crea el Parque Nacional Turuépano en el estado Sucre (1991). Es un espacio protegido que alberga una gran diversidad de flora y fauna, incluyendo manglares, humedales y una rica biodiversidad de aves.

La Meseta la Galera en el estado Mérida, es declarado Monumento Natural de Venezuela (1992). Es una formación montañosa con una cima plana, similar a un tepuy.

Efemérides del 5 de junio

La Montaña Piedra la Tortuga en el estado Amazonas, es declarada Monumento Natural de Venezuela (1992). Es una formación rocosa granítica con una antigüedad de aproximadamente 1.500 millones de años.

Se funda el partido político venezolano Convergencia (1993). Fue creado por Rafael Caldera y disidentes del partido socialcristiano COPEI.

El historiador y político venezolano Ramón J. Velásquez es designado por el Congreso de la República como presidente encargado de Venezuela, tras la destitución de Carlos Andrés Pérez (1993). Gobernó hasta el 2 de febrero de 1994, cuando asume la presidencia Rafael Caldera.

Se estrena por el servicio de streaming Max la serie Chespirito: Sin querer queriendo, una serie biográfica sobre la vida y carrera de Roberto Gómez Bolaños, conocido como Chespirito, creador de El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado, dos de las series más exitosas en la historia de la televisión latinoamericana (2025).

Día Internacional de la Lucha contra la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada.

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