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Golpeó a dos personas de la tercera edad en Carabobo y lo capturaron

By Redacción Carabobo
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Golpeó a dos personas de la tercera edad en Carabobo

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El comisario general del CICPC, Douglas Rico informó de un procedimiento efectuado en Puerto Cabello, estado Carabobo. Donde un hombre golpeó a dos personas de la tercera edad y quedó detenido.

Funcionarios de la Delegación Municipal Puerto Cabello, realizaron la detención de Wuichker José Vivas Álvarez (32), en la Población de Gañango, parroquia Borburata; municipio Puerto Cabello, estado Carabobo, por agredir a dos adultos mayores.

Golpeó a dos personas de la tercera edad en Carabobo

De acuerdo a las investigaciones realizadas, se pudo conocer que el victimario sostuvo una fuerte disputa intrafamiliar con las víctimas de 60 y 80 años de edad. A los cuales, valiéndose de su vulnerabilidad, le propinó varios golpes con sus manos y con un objeto contundente.

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El sujeto fue capturado y llevado hasta la Delegación Municipal de la policía científica de Puerto Cabello. Quedando el caso a la orden del Ministerio Público.

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Agredió a su expareja con un martillo y quedó detenido

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SourceDouglas Rico/CICPC
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