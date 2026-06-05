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El tiempo permanece nuboso con lluvias en gran parte de la zona norte del país. Dos ondas tropicales en Venezuela están interactuando con la Zona de Convergencia Intertropical hoy viernes 5 de junio de 2026.

Lleva el paraguas si vas a salir ya que las lluvias y el mal tiempo predominaría en horas delo día de este viernes. Ya en los estados como Aragua, Carabobo, Miranda, además de Cojedes, La Guaira y Caracas hay lluvias.

Dijo el meteorólogo Luis Vargas que estas ondas son fortalecidas por la divergencia del viento en altura, lo que seguirá generando una jornada lluviosa en una buena parte del país; sobre todo en las regiones Guayana, Nororiental.

Dos ondas tropicales en Venezuela generan lluvias

Como en los Llanos, Andes y Zulia. Indicó Vargas que por el momento se observan nubes productoras de lluvias en la zona del Zulia. Como en los Andes, Apure, oeste de Barinas, porción central y norte de Portuguesa, centro-oeste de Cojedes, sur de Guárico.

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Centro y sur de Anzoátegui, sectores de Monagas, Sucre, Delta Amacuro, Bolívar, Guayana Esequiba y Amazonas. En el resto del territorio nacional predomina cielo nublado a fragmentado con lloviznas dispersas y pocas áreas despejadas.

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