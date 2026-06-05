Compartir

El equipo de Cerveceros de Milwaukee batalló pero no pudo contra los Gigantes de San Francisco y cayó con pizarra de 12×9. Jackson Chourio la sacó dos veces para llegar a cuatro jonrones en lo que va de temporada.

Chourio se fue de 4-3 con cuatro anotadas, cuatro empujadas y un boleto en el encuentro. En ese juego por los Cerveceros el venezolano Luis Rengifo de 5-1. Por los Gigantes, Luis Arráez de 4-2 con anotada y empujada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Grand Slam Internacional ⚾ Béisbol (@grandslam.beisbol)

También en victoria de los Reales de Kansas City sobre Mellizos de Minnesota, el venezolano Salvador Pérez bateó de 4-1 con una carrera empujada mediante un elevado de sacrificio. Los Reales ganaron 8×6.

Jackson Chourio la sacó en derrota de Cerveceros e Ildemaro Vargas está bien

El venezolano Ildemaro Vargas salió del encuentro al igual que Max Muncy cuando colisionaron en la primera base. Vargas tomó el rolling y cuando fue a pisar primera se encontró de frente con Muncy.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Grand Slam Internacional ⚾ Béisbol (@grandslam.beisbol)

Ambos salieron del encuentro, horas después se pudo conocer que el venezolano y Muncy están bien de salud. El criollo dijo que sintió que chocó contra un camión.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas