Compartir

La entrega de ayudas económicas sigue luego del anuncio de la Bonificación única Familiar. Un bono de cinco dólares en junio 2026 es esperado en Patria. Dicho monto aproximado de 3.092,30 bolívares.

Se trata del Bono Somos Venezuela, este había estado en el orden de los 2.660 bolívares pero ha aumentado debido al actúal precio de la tasa del Banco Central de Venezuela. Este ha tenido cambios de fechas en los últimos meses.

Este bono es para los afiliados a dicha misión y es anunciado mediante el número 3532 de Patria. Recordemos que el sistema Patria no trabaja con números de teleoperadoras nacionales como Digitel, Movistar o Movilnet.

Bono de cinco dólares en Patria en junio 2026 es esperado

Dichos bonos son completamente personalizados y son entregados mediante un mensaje de texto. Para que luego la persona pueda descargarlo desde el sistema y enviarlo a su cuenta bancaria.

Recuerda que esta semana se entregó el Bono único Familiar el cual estuvo en un orden de los 8.250 bolívares. Dicho bono familiar sustituyó los antiguos como Lactancia Materna, José Gregorio Hernández y 100% Escolaridad.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas