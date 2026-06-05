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La Policía de Los Ángeles atendió un llamado, el hijastro del actor James Handy avisó que lo había asesinado. Los uniformados enseguida llegaron a la casa del hombre de cine y lo encontraron moribundo.

Este fue llevado de inmediato a un centro de salud en Los Ángeles donde murió. Handy era una persona muy apreciada en el mundo del cine, había aparecido en películas como Jumanji de Robin Williams y Top Gun de Tom Cruise. Como en Aracnofobia y series como Expedientes X.

El hombre y su hijastro habrían tenido una discusión, Michael Gledhill con un arma blanca atacó a su padre dejándolo malherido hasta que fue atendido por paramédicos. Los galenos de guardia al recibirlo ya estaba sin vida.

Actor de Hollywood James Handy fue asesinado por su propio hijastro

El actor vivía en su casa en Los Ángeles pero al parecer tenía problemas de convivencia con su hijastro Michael. Sorprendió la llamada que hizo el hizo el hijo de 44 años del hombre, ya que este le dijo al servicio de emergencia algo curioso sobre su padre.

«Yo soy el hijo del hombre, acabo de matar al hombre del pecado», dijo el hijastro del actor al servicio de emergencia 911. No se sabe qué tipo de problemas había entre ambos y el porqué su hijo hacía ese señalamiento.

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Varios productores como actores, lamentaron la muerte de Handy de 81 años, el cual había cosechado una carrera productiva en el mundo del cine. Handy había actuado además de películas en series.

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