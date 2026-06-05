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La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) dio una alerta a las personas en torno a las llamadas que realizan solicitando información para actualizar los datos. La misma es completamente falsa.

Indicó la Sudeban que las agencias bancarias en ningún momento exigen a los usuarios dar datos de cuentas, además de claves o números de tarjetas. Ya que todo esto es completamente falso.

Desde hace varios meses Sudeban ha hecho el llamado a las personas para que no den sus datos a personas desconocidas que hacen la solicitud por llamadas. Como por redes sociales o correos electrónicos falsos.

Información para actualizar los datos

De igual modo, otras de las solicitudes las hacen mediante publicidades engañosas, captando personas para supuestos trabajos en empresas del país. Donde utilizan logos de empresas conocidas.

“Ninguna entidad bancaria solicitará vía telefónica o por correo electrónico información personal para actualizar sus datos”; explicó Sudeban hoy viernes mediante su cuenta en Instagram.

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