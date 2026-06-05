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El descarrilamiento de vagón del Metro de Caracas en la estación de Propatria no dejó lesionados. El hecho ocurrió hoy 5 de junio de 2026 en el área de patio y maniobras del subterráneo capitalino, reseñó 2001.

Descarrilamiento de Vagón del Metro de Caracas

Informaron los bomberos de Caracas que esta zona es exclusiva para el área de maniobras de los vagones que estarán en la Lina 1 del Metro en Propatria. Al sitio acudieron Bomberos de Caracas como funcionarios de la PNB.

Comunicado del Metro de Caracas

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