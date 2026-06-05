ActualidadNacionalLo más vistoPortada

Descarrilamiento de Vagón del Metro de Caracas, no dejó lesionados (Comunicado del Metro)

By Danny Valdiviezo
0
154
Descarrilamiento de Vagón del Metro de Caracas
Foto: Jacobo Vidarte.

Más del Autor

Danny Valdiviezo
Danny Valdiviezo
IOTA Latino
Compartir

El descarrilamiento de vagón del Metro de Caracas en la estación de Propatria no dejó lesionados. El hecho ocurrió hoy 5 de junio de 2026 en el área de patio y maniobras del subterráneo capitalino, reseñó 2001.

Descarrilamiento de Vagón del Metro de Caracas

Informaron los bomberos de Caracas que esta zona es exclusiva para el área de maniobras de los vagones que estarán en la Lina 1 del Metro en Propatria. Al sitio acudieron Bomberos de Caracas como funcionarios de la PNB.

Comunicado del Metro de Caracas

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Golpeó a dos personas de la tercera edad en Carabobo y lo capturaron

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceDiario 2001/Caracas/Venezuela.
Artículo anterior
¡Alerta!, Información para actualizar los datos, esto dijo Sudeban
Artículo siguiente
Detenida una falsa neurocirujana masajista en el estado Miranda
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes