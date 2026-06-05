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Detenida una falsa neurocirujana masajista en el estado Miranda

By Redacción Noticias24Carabobo
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Detenida una falsa neurocirujana masajista

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Redacción Noticias24Carabobo
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El comisario Douglas Rico informó sobre la aprehensión de una mujer en Higuerote. Fue detenida una falsa neurocirujana masajista en el estado Miranda, la cual quedó a la orden del Ministerio Público.

Tras múltiples denuncias recibidas e investigaciones realizadas por funcionarios de la Delegación Municipal Higuerote; realizaron la detención de Dermy del Carmen Pacheco Camacho (44), en el sector El Cocal, parroquia Higuerote, municipio Brión, estado Miranda.

La mujer está señalada de cometer el delito intrusismo. De acuerdo con las pesquisas Pacheco Camacho, tenía un radio de acción entre Caracas y Miranda, realizando consultas y tratamientos a domicilio.

Detenida una falsa neurocirujana masajista en el estado Miranda

Sin contar con la formación académica para la aplicación de tratamientos, terapias y, masajes. Asimismo, al hacer entrega de récipes, utilizaba identidades y códigos de profesionales de la salud que si se encuentran adscritos y colegiados en los órganos competentes.

Al ser aprehendida, se le ubicaron múltiples medicamentos, dos cédulas falsas sellos y dos bolsos; quedando a la orden del Ministerio Público.

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SourceDouglas Rico/CICPC
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