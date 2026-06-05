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Hay luto en el fotoperiodismo carabobeño, murió Clemente Espinoza, un profesional de la cámara el cual era una de las personas más apreciadas del periodismo en la región. El conocido Poeta falleció por causas naturales hoy en horas de la mañana.

Espinoza nació en el estado Nueva Esparta, un 23 de noviembre de 1947, estaba casado con Carmen Sanabria y tuvo cinco hijos. No importa de qué medio de comunicación eras en Carabobo, siempre hubo consejos de su parte para el crecimiento profesional de todos.

Murió Clemente Espinoza

Era conocido por ser una persona de excelente humor y ser siempre uno de los que estaba dispuesto a ayudar. A pesar de ser de El Carabobeño, Espinoza era una persona siempre dada a todos los medios, impresos como digitales.

Desde la redacción de #N24Carabobo nos unimos a este duelo por la partida de ser tan insigne profesional de la fotografía y el periodismo. Enviamos nuestras palabras de condolencia a sus familiares, elevamos oraciones al Creador por su descanso eterno.

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